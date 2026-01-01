Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Николай Паслар е бил арестуван вчера вечерта, посочва gong.bg

Причината е в предизвикано от бившия борец тежко пътно-транспортно произшествие на Околовръстното шосе в София, което като по чудо завършило без жертви.

Паслар ударил друга кола, след което автомобилът му се претърколил през капак, за да остане отново на гуми.

Бившият шеф на армейците отказал да даде проба за алкохол на дрегер, а се оказало, че шофирал и без свидетелство за управление на МПС. Полицаите му сложили белезници и го откарали към УМБАЛ “Света Анна” за кръвна проба.

Удареният от Паслар автомобил пък бил управляван от брата на известна столична адвокатка, той е с травма на врата. Бившият директор на ЦСКА е без наранявания.

Припомняме, че бившият борец бе назначен за изпълнителен директор на ЦСКА през май 2016 година и отстранен от поста след искане на синдик Дора Милева до съда няколко месеца по-късно.