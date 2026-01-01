Задържаният футболист от ЦСКА Дейвид Пастор, хванат да шофира с положителна проба за алкохол, се оправдал пред органите на реда със скорошната загуба на майка си. Това съобщиха на брифинг от полицията и прокуратурата. До спирането му се стигнало, след като е засечен от полицията да преминава на червен светофав два пъти, а свидетели на място заявили, че малко преди това колата им е ударена от него и е избягал.

Футболист на ЦСКА е задържан след положителна проба за алкохол

"Вчера рано сутринта наш екип забелязва водач, който преминава на червен светофар на кръстовището на "Симеоновско шосе" и "Проф. Иван Странски". Последват водача, на следващия светофар той отново преминава на червено и полицаите предприемат действия по спирането му с цел да бъде санкциониран. Докато проверяват документите на водача, пристигат граждани, които казват, че малко по-рано въпросният водач е направил ПТП с тях, като е нанесъл щети върху техния автомобил. Извикан е екип на Пътна полиция и тества водача за алкохол, като пробата показва 2.32 промила", обясниха от полицията.

Футболистът не е бил сам в автомобила, с него е пътувала жена, най-вероятно негова приятелка.

Установено е още, че Пастор има наложени глоби за превишена скорост.

Той е с обвинение за шофиране след алкохол. С оглед на извършените нарушения, както и на опасността да се укрие или да извърши ново престъпление, Софийската районна прокуратура е постановила задържането му за срок до 72 часа.

"Тъй като е отказал да даде кръвна проба в болница, ползваме като доказателство стойността на дрегера, няма данни да употребява наркотици", посочи Николай Николаев, говорител на СРП.

Предвиденото от закона наказание е лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба в размер между 1000 и 5000 лева. Автомобилът, който е управлявал, не е негова собственост – стойността му надхвърля 30 хиляди евро и е чужд, следователно съдът може да наложи и глоба с този размер.

От ЦСКА излязоха с позиция, в която казват, че съдействат напълно на разследващите и няма да толерират нарушение на законите.