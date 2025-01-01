Поради липса на кворум в пленарната зала председателят на парламента Наталия Киселова обяви 15 минути почивка още в началото на пленарното заседание днес. След това депутатите започнаха работа по дневния ред.

Преди гласуването на текстове от второто четене на промени в закона за морските пространства, от "Продължаваме промяната – Демократична България", които заявиха, че няма да подкрепят законопроекта, поискаха преброяване на депутатите в залата.

Депутатите ще обсъждат на второ четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на България.

Целта на промените е да бъдат облекчени административни процедури.

В програмата на депутатите е също второто гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. С текстовете се премахва необходимостта гражданите и бизнесът да представят на хартиен носител документи, които могат да бъдат проверени в публични регистри, включително платежни документи при електронно плащане.