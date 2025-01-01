Гранични полицаи от Гюргево са открили след проверка на микробус с българска регистрация близо един тон непреработен насипен тютюн, съобщава Аджерпрес.

Според съобщение на Граничната полиция, публикувано днес, на 6 ноември около 13:00 часа граничните полицаи са спрели за проверка на национален път DN 5 микробус с българска регистрация, управляван от 62-годишен български гражданин, който се движел по маршрут България-Румъния-Полша.

При проверката на превозното средство граничните полицаи са открили в товарното отделение 29 бали непреработен тютюн (листа), за които лицето не е могло да представи необходимите документи за извършване на транспорт на акцизни стоки.

При претеглянето е установено, че става дума за приблизително 980 килограма непреработен насипен тютюн, чиято стойност се оценява на 98 000 леи (37 693 лв). Властите са започнали разследване по случая.