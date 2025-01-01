Пътна полицията обяви мерки за сигурността по празниците през този месец.
Едната поредица предприетите мерки е от 5 до 8 септември, а другата от 19 до 22 септември.
Във всеки един преди почивния или празничен ден на територията на страната ще въвеждат определение мерки, които да подпомагат движението на автомобилите и да се улеснява излизането през основните пътни артерии на големите градове.
Тол управлението е готово да засича средна скорост – вече са сертифицирани 22 отсечки
За шофьорите, които транзитно преминават през страната е издаде заповед от АПИ за определени ограничения на движението. Те са публикувани на сайта на АПИ.
В последни работен ден преди официалните празници между 17 и 20 часа се забранява движението на моторни превозни средства над 12 тона по АМ "Тракия", АМ "Струма" и "Хемус".