Пътна полицията обяви мерки за сигурността по празниците през този месец.

Едната поредица предприетите мерки е от 5 до 8 септември, а другата от 19 до 22 септември.

Във всеки един преди почивния или празничен ден на територията на страната ще въвеждат определение мерки, които да подпомагат движението на автомобилите и да се улеснява излизането през основните пътни артерии на големите градове.

Тол управлението е готово да засича средна скорост – вече са сертифицирани 22 отсечки

За шофьорите, които транзитно преминават през страната е издаде заповед от АПИ за определени ограничения на движението. Те са публикувани на сайта на АПИ.

В последни работен ден преди официалните празници между 17 и 20 часа се забранява движението на моторни превозни средства над 12 тона по АМ "Тракия", АМ "Струма" и "Хемус".