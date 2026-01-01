Националната агенция за приходите (НАП) обяви началото на данъчната кампания за тази година - първата в евро след присъединяването на България към еврозоната. Данъчната кампания за 2026 година започна на 10 януари с подаване на данъчни декларации по електронен път и на 12 януари за подаване на декларации в офиси на НАП, като тази година ще мине под знака на еврото. Това посочи Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации“ в НАП на брифинг, който се проведе днес в сградата на централното управление на приходната агенция в София.

По думите на Митова, до този момент над 4000 лица вече са подали данъчни декларации, като 50 на сто от тях са сторили това по електронен път. Тя подчерта, че стойностите в декларациите, които се обявяват пред НАП за периода до 31 декември 2025 година, се посочват в левове, но дължимите суми се плащат единствено в евро.

Това е валидно и за периода на двойно обращение до 31 януари 2026 година, тъй като всички плащания към НАП се извършват безкасово, а двойното обращение се отнася единствено за плащанията в брой, каза Митова.

Тя посочи, че през последната година НАП е извършила всички необходими действия, за да подготви системите си за еврото, като системите на агенцията са били в пълна готовност в навечерието на приемането на еврото.

Боряна Георгиева, директор на дирекция „Обслужване“, заяви, че през настоящата данъчна кампания няма съществени промени в образеца на декларациите и в начините на подаването им, добавяйки, че крайният срок за подаване на декларациите е до края на април тази година.

Декларации следва да подават физически лица, получили доход, различен от дохода по трудови правоотношения, като ако подадат декларациите си по електронен път и платят задълженията си до 31 март, могат да се възползват от 5 процента отстъпка върху данъка за довнясяне, но в размер не повече от 500 лева, каза тя.

По думите на Георгиева, традиционно в началото на кампанията декларации подават лицата, които имат суми за възстановяване, като обясни, че те трябва да посочат сумата за възстановяване в левове, заедно с банкова сметка и телефон и електронна поща за контакт.

Възстановяването на сумата ще бъде в евро, независимо че стойността в декларацията е посочена в левове, каза тя, добавяйки, че ако лицето избере тази сума да остане за погасяване на задължения, то в хартиения вариант на декларацията трябва само да превалутира сумата в евро, докато ако декларацията се подава по електронен път, това превалутиране ще стане автоматично.

Георгиева обясни още, че до края на февруари тази година всички платци на доходи подават информация пред НАП какви доходи са изплатили през отчетния период, като на база тази информация приходната агенция изготвя предварително попълнените данъчни декларации, от които всички лица могат да се възползват, обикновено след началото на март месец.

Това е именно и най-масовата декларация, използвана от потребителите, отбеляза тя, посочвайки, че 84 на сто от физическите лица се възползват от предварително попълнените данъчни декларации.

С подаването на декларации се ползват и съответните данъчни облекчения, като размерът на облекчението за отглеждане на деца и отглеждане на деца с увреждания остават непроменени. В резултат на облекчението средствата, които се възстановяват на родителите, са 600 лева, 1200 лева и 1800 лева, съответно за едно дете, две деца и над три деца.

Георгиева разясни, че е важно родителите да нямат публични задължения, за да могат да се възползват от тези облекчения, като призова гражданите да проверяват дали имат задължения и да ги погасяват, преди да подадат декларацията.

Тя уточни, че облекчението е за дете, а не за родител, което означава, че от него може да се ползва само единият родител, а не двамата едновременно. При децата с увреждания могат да се ползват облекчението за отглеждане на дете и облекчението за отглеждане на дете с увреждания едновременно, добави тя.

По думите ѝ, в декларациите има възможност да се посочват и необлагаеми доходи, като в Приложение 13 е добавена нова възможност лицата да описват доходите си от връщане на скрап.

Галина Иванова, директор на дирекция „Информационен център“, припомни, че лицата могат да заявяват персонален идентификационен код (ПИК), чрез който да имат достъп до електронните услуги на НАП, на място в офиси на институцията, по телефона или по електронната поща.

Тя уточни, че при попълването на данъчна декларация лицата трябва да посочат не само възнаграждения, различни от трудови доходи, но и тези, придобити по трудов договор.

Санкцията за неподаване на данъчна декларация в срок възлиза на до 500 лева.