България става все по-привлекателна за германския бизнес и цифрите сами говорят за това. Това каза президентът Румен Радев по време на среща с ръководството на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия, която се провежда в сградата на президентската институция. Представителите на асоциацията са в България по покана на държавния глава.

Румен Радев отбеляза, че у нас оперират близо 4000 германски компании, като много от тях реинвестират печалбата си тук.

Германия е стратегически съюзник и водещ икономически инвестиционен партньор за България. Стокообменът расте непрекъснато и вече надхвърля 12 млрд. евро. Над 30% от стоте водещи инвеститори в България са именно германски компании, посочи президентът.

Той припомни, че преди две седмици се е срещнал с германския държавен глава Франк-Валтер Щайнмайер.

Споделям убеждението, че има огромен потенциал за задълбочаване и разширяване на сътрудничеството. Продължаваме да работим за това на най-високо политическо ниво. Радвам се, че вие представлявате широк спектър от компании в различни дейности – от банково дело и туризъм, през индустриално проектиране и строителство, до електрическа мобилност и умни градове, отбеляза още Румен Радев.

Държавният глава отбеляза, че предстоят разговори и с водещи представители на германската авиационна индустрия.

Пред представителите на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия президентът Румен Радев отбеляза и стратегическото географско положение на България, квалифицираната работна ръка, както и ниските оперативни разходи. Според президента страната ни предлага и предвидима бизнес среда.

И нещо много много важно, най-ниският корпоративен данък в ЕС – 10% плосък данък. Също и добре развити индустриални зони. Убеден съм, че вашата визита ще направи България още по-видима на инвестиционна карта и ще допринесе за развитието на нови взаимноизгодни и ползотворни сътрудничества, подчерта още президентът Румен Радев.