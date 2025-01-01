"Това, което ни обединява днес, е търсенето на добрите примери", каза премиерът Росен Желязков, който гостува на тържеството по случай Деня на народните будители в Средно училище „Братя Каназиреви“ в Разлог.

Днешният празник е натоварен с нещо повече от абстракцията на това да не честваме конкретни личности или да не честваме конкретни събития, ние честваме всички онези будители, които през трудните времена на подтисничество, на иго, на войни, са събуждали духа, добродетелите в българите и са пример, каза пред възпитаниците на училището министър-председателят.

Всъщност това, което ни обединява днес, е търсенето на добрите примери и аз съм сигурен, че тук сред нас ще има бъдещи будители, затова гледаме на вас с упование и надежда, обърна се към учениците Желязков. Той посочи, че младите хора са онези, които трябва да бъдат закърмени с патриотизъм, с родолюбие, но най-вече с добро, с добродетели, а тук е ролята на учителите – тези, които са призвани, заедно със семействата, да вдъхват вяра, увереност и тържество на духа.

Росен Желязков благодари на учителите не само за техния всеотдаен труд, но и за вдъхновението, знанието и най-вече добродетелите и вярата в доброто, които дават. Премиерът посочи, че Денят на народните будители се празнува повече от сто години, с известни прекъсвания, но и че това е датата, на която честваме и небесния покровител на българите – свети Иван Рилски.

В словото си Росен Желязков се обърна към учители и ученици с думите да бъдат добри хора и да следват примера на будителите, „защото те не са нещо абстрактно, в техния пример, в тяхното житие има много основания, с които можем да се гордеем", като призова тези примери да бъдат следвани, а заветите - спазвани.

След тържеството министър-председателят откри реновирани кабинети по биология и информационни технологии в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“.