Премиерът Росен Желязков даде начало на заседанието на Министерски съвет с оправен поздрав за това, че вчера България е получила втория транш по плащанията по ПВУ - 440 млн. евро.

ЕК изплаща на България още 438,6 млн. евро по ПВУ

"Това е първото плащане от 3 години насам, то настъпва тогава, когато остава една година до края. Изпълнени са 58 от 59 етапни цели. Очакваме третия транш, който е близо над 1 млрд. и половина, да постъпи в рамките на настояващата година", обясни Желязков и уточни, че второто и третото плащане са най-тежки от плана.

По думите му и днес, и утре българският парламент ще продължи работата си по тези реформи. Желязков благодари на европейската комисия за доверието към правителството и на министър Дончев, Петкова, Георгиев за това, че правителството се е справило с това предизвикателство.

"Може би не сме от най-говорещите правителства, но със сигурност сме от най-ефективните правителства", заключи той.