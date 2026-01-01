Копривщица ще остане завинаги градът на първата пушка, на първия звук на свободата в българската история. Това е мястото, където паметта е жива и мястото, от което започва надеждата. А надеждата е това, което и днес ни вдъхновява да помним и да вървим напред, каза чл.-кор. Евелина Славчева, председател на Българската академия на науките (БАН) по време на представянето на новия тематичен брой на списание ЛИК, посветен на 150-годишнината от обявяването на Априлското въстание. Събитието се провежда в Първото класно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Копривщица, като чрез видеовръзка участват с националните пресклубове на БТА в България и чужбина.

"Априлското въстание е един колкото отчаян, толкова и величав опит на нашия народ след дългите години на родството да преодолее страха и да покаже, че свободата е по-важна от живота. Това заслужава нашата почит и преклонение", каза председателят на БАН. Съвместно с ЛИК е и представянето на изданието на БАН, посветено на годишнината.

Чл.-кор. Славчева посочи, че трагедията от потушаването на въстанието надхвърля границите на България. "Тя достига чрез журналистиката до международното обществено мнение и всъщност е първата сериозна решителна стъпка към Освобождението на България, към Руско-турската война, в резултат на която на европейската карта отново се появява държавата България", каза Евелина Славчева.

Председателят на БАН отбеляза, че днешното събитие има особена тежест и символика за Академията. „Направихме всичко по силите си, за да съберем в един календар събитията, организирани в градове и села из цяла България. Днес решихме да представим тук две утвърдени издания за Априлското въстание. С това даваме заявка, че паметта не е оставена на времето. Че науката има отговорността да изследва историята обективно, да я анализира, да я пази от забрава и да я предава на поколенията. Това е нашата мисия", допълни чл.-кор. Славчева.