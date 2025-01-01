За голяма тапа и интензивен трафик на изхода на София към АМ "Тракия", в посока Бургас, съобщиха тази вечер след 18:00 ч. пътуващи.

Движението не бе напълно спряло, но колоната от автомобили се движеше много бавно.

Има и засилено полицейско присъствие, посочва Фокус.

От СДВР междувременно съобщиха, че поради катастрофа с материални щети на автомагистрала „Тракия“, преди отбивката за път I-8 в посока Бургас, се е образувало задръстване с дължина около 4–5 километра, посочва NOVA.

Както съобщиха от АПИ преди дни, в последния работен ден – 5 септември, движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 17:00 ч. и 20:00 ч.

Припомняме, че заради трите почивни дни около Деня на Съединението – 6 септември, в пиковите часове, временно ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите "Струма", "Тракия" - по цялата им дължина и в двете посоки, и на АМ "Хемус" двупосочно в участъка от София до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница - Ловеч. Отсечката на АМ "Хемус" е на територията на областите София и Ловеч. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се увеличи пропускателната способност, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни произшествия, когато много хора тръгват на път.

Въвеждането на временната организация на движението е необходимо поради засиления трафик през празничните дни, когато и предпоставките за инциденти са по-големи поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.