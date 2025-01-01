Млади лекари отново протестират с искане за повишаване на заплатите. Протестът е пред Министерството на здравеопазването и е под надслов „Погребението на едно бъдеще“.

Демонстрантите настояват стартовата заплата на лекар без специалност да бъде 150% от средната работна заплата в страната, увеличаване на заплащането за нощен труд и за допълнителна квалификация, както и за прозрачност в съчетаването на специализации.

БТА / Десислава Пеева

Нямаме добър диалог с Министерството на здравеопазването, въпреки че оттам твърдят друго, каза пред журналисти Василена Димитрова, член на инициативния комитет на „Бъдеще в България“ – организатори на протеста. Никой не ни чува и не откликва на молбите ни, допълни тя. По думите ѝ промените, предложени от здравното министерство в наредбата за специализациите, са нереални. Димитрова посочи, че сред младите лекари се повишава нагласата за напускане на държавата.

Крайно време е да се вземат мерки, защото не ни чака нищо добро - нито нас като лекари, нито като общество, каза Пламен Китов, стажант лекар.

Демонстрантите пренесоха ковчег от сградата на Здравното министерство до сградата на парламента, след което запазиха минута мълчание и положиха цветя върху него.

Движението в участъка от сградата на Народното събрание към Орлов мост е преустановено към момента.