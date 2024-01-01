Движението за права и свободи регистрира листите с кандидати за народни представители и представители в ЕП на Деня на храбростта - 6 май, съобщиха от пресцентъра на ДПС.
Председателят на ДПС Делян Пеевски знаково повежда листите на ДПС в Кърджали и Благоевград, допълват от ДПС.
Водач на листата на ДПС за Европейския парламент е д-р Джевдет Чакъров. След него са досегашните евродепутати Илхан Кючюк и Искра Михайлова, заместник-председатели на ДПС. Журналистката Елена Йончева е на пета позиция.
Водачи на листите на ДПС за предсрочните парламентарни избори на 9 юни:
Благоевград – Делян Пеевски
Бургас – Севим Али
Варна – Филиз Хюсменова
Велико Търново – Йордан Цонев
Видин – Иво Цанев
Враца – Валентин Тончев
Габрово – Юсеин Вейселов
Добрич – Ертен Анисова
Кърджали - Делян Пеевски
Кюстендил – Николай Златарски
Ловеч - Атидже Вели
Монтана – Димитър Аврамов
Пазарджик – Искра Михайлова
Перник – Искра Михайлова
Плевен – Марио Рангелов
Пловдив- град – Танер Али
Пловдив област – Рамадан Аталай
Разград – Джевдет Чакъров
Русе – Ализан Яхова
Силистра – Джевдет Чакъров
Сливен - Хюсеин Хафъзов
Смолян – Хайри Садъков
София 23 МИР – Тимур Халилов
София 24 МИР – Едиз Саидов
София 25 МИР – Станислав Анастасов
София област - Цветан Енчев
Стара Загора – Халил Летифов
Търговище – Джейхан Ибрямов
Хасково – Станислав Анастасов
Шумен – Айсел Руфад
Ямбол – Димитър Николов
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Председателят на ДПС Делян Пеевски знаково повежда листите на ДПС в Кърджали и Благоевград, допълват от ДПС.
Водач на листата на ДПС за Европейския парламент е д-р Джевдет Чакъров. След него са досегашните евродепутати Илхан Кючюк и Искра Михайлова, заместник-председатели на ДПС. Журналистката Елена Йончева е на пета позиция.
Водачи на листите на ДПС за предсрочните парламентарни избори на 9 юни:
Благоевград – Делян Пеевски
Бургас – Севим Али
Варна – Филиз Хюсменова
Велико Търново – Йордан Цонев
Видин – Иво Цанев
Враца – Валентин Тончев
Габрово – Юсеин Вейселов
Добрич – Ертен Анисова
Кърджали - Делян Пеевски
Кюстендил – Николай Златарски
Ловеч - Атидже Вели
Монтана – Димитър Аврамов
Пазарджик – Искра Михайлова
Перник – Искра Михайлова
Плевен – Марио Рангелов
Пловдив- град – Танер Али
Пловдив област – Рамадан Аталай
Разград – Джевдет Чакъров
Русе – Ализан Яхова
Силистра – Джевдет Чакъров
Сливен - Хюсеин Хафъзов
Смолян – Хайри Садъков
София 23 МИР – Тимур Халилов
София 24 МИР – Едиз Саидов
София 25 МИР – Станислав Анастасов
София област - Цветан Енчев
Стара Загора – Халил Летифов
Търговище – Джейхан Ибрямов
Хасково – Станислав Анастасов
Шумен – Айсел Руфад
Ямбол – Димитър Николов
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня