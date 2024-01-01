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Движението за права и свободис кандидати за народни представители и представители в ЕП на Деня на храбростта - 6 май, съобщиха от пресцентъра на ДПС.Председателят на ДПСзнаково повежда листите на ДПС в Кърджали и Благоевград, допълват от ДПС.Водач на листата на ДПС за Европейския парламент е д-р. След него са досегашните евродепутати Илхан Кючюк и Искра Михайлова, заместник-председатели на ДПС. Журналистката Елена Йончева е на пета позиция.Водачи на листите на ДПС за предсрочните парламентарни избори на 9 юни:Благоевград – Делян ПеевскиБургас – Севим АлиВарна – Филиз ХюсменоваВелико Търново – Йордан ЦоневВидин – Иво ЦаневВраца – Валентин ТончевГаброво – Юсеин ВейселовДобрич – Ертен АнисоваКърджали - Делян ПеевскиКюстендил – Николай ЗлатарскиЛовеч - Атидже ВелиМонтана – Димитър АврамовПазарджик – Искра МихайловаПерник – Искра МихайловаПлевен – Марио РангеловПловдив- град – Танер АлиПловдив област – Рамадан АталайРазград – Джевдет ЧакъровРусе – Ализан ЯховаСилистра – Джевдет ЧакъровСливен - Хюсеин ХафъзовСмолян – Хайри СадъковСофия 23 МИР – Тимур ХалиловСофия 24 МИР – Едиз СаидовСофия 25 МИР – Станислав АнастасовСофия област - Цветан ЕнчевСтара Загора – Халил ЛетифовТърговище – Джейхан ИбрямовХасково – Станислав АнастасовШумен – Айсел РуфадЯмбол – Димитър Николов