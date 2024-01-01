/ БГНЕС
Движението за права и свободи регистрира листите с кандидати за народни представители и представители в ЕП на Деня на храбростта - 6 май, съобщиха от пресцентъра на ДПС.

Председателят на ДПС Делян Пеевски знаково повежда листите на ДПС в Кърджали и Благоевград, допълват от ДПС.

Водач на листата на ДПС за Европейския парламент е д-р Джевдет Чакъров. След него са досегашните евродепутати Илхан Кючюк и Искра Михайлова, заместник-председатели на ДПС. Журналистката Елена Йончева е на пета позиция.

Водачи на листите на ДПС за предсрочните парламентарни избори на 9 юни:

Благоевград – Делян Пеевски

Бургас – Севим Али

Варна – Филиз Хюсменова

Велико Търново – Йордан Цонев

Видин – Иво Цанев

Враца – Валентин Тончев

Габрово – Юсеин Вейселов

Добрич – Ертен Анисова

Кърджали  - Делян Пеевски

Кюстендил – Николай Златарски

Ловеч  - Атидже Вели

Монтана – Димитър Аврамов

Пазарджик – Искра Михайлова

Перник – Искра Михайлова

Плевен – Марио Рангелов

Пловдив- град – Танер Али

Пловдив област – Рамадан Аталай

Разград – Джевдет Чакъров

Русе – Ализан Яхова

Силистра – Джевдет Чакъров

Сливен - Хюсеин Хафъзов

Смолян – Хайри Садъков

София 23 МИР – Тимур Халилов

София 24 МИР – Едиз Саидов

София 25 МИР – Станислав Анастасов

София област  - Цветан Енчев

Стара Загора – Халил Летифов

Търговище – Джейхан Ибрямов

Хасково – Станислав Анастасов

Шумен – Айсел Руфад

Ямбол – Димитър Николов

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
 

По темата

България