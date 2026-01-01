Днес депутатите ще гласуват на първо четене промените в Закона за Националната служба за охрана, предаде репортер на БГНЕС.

Предстои и първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, както и първо гласуване на промените в Закона за управление на отпадъците.

Народните представители ще разгладат и възможността за предсрочно преустановяване на съществуването на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на Република България.

Очаква се депутатите да приемат на първо четене и промените в Закона за железопътния транспорт. Предстои и второ гласуване на промените в Закона за защита на потребителите.