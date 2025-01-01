Заради отсъствието на съдия Искра Петрова се наложи делото срещу Димитър Любенов да бъде отново отложено. Той е обвинен за катастрофата, при която загина френски гражданин.

Инцидентът стана на 25 септември 2022 г., други двама души също пострадаха. След катастрофата започна и друго разследване - срещу полицаи, които са ескортирали Любенов. Срещу двама служители на МВР са повдигнати обвинения за взет подкуп за неизпълнение на служебни задължения и че не са оказали помощ при катастрофата.

Според обвинението при катастрофата Любенов е шофирал след употреба на кокаин и алкохол със скорост 195 км/ч при разрешена скорост 80 км/ч, като е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

В предходно заседание Любенов потвърди показанията си за полицаите Любка Гечева и Георги Малински, които е направил по време на разследването срещу тях. Сега, в качеството на свидетел, му бяха предявени три снимки, като на тях той не разпозна себе си, нито Любка Гечева, но позна свой бивш съдружник.

"Не се разпознавам на снимките. Не разпознавам коя е дамата", каза Любенов, който бе заедно с адвоката си Мирослав Христов. Той каза, че е бил спрян за полицейска проверка, но не помни кой е полицейският служител, който го е проверил, след това се позова на правото си да не дава повече обяснения, защото евентуално би могъл да се уличи в престъпление.