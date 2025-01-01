Случаят с намерения мъж в Парк "Пирин", който преди 17 години е обявен за изчезнал и по-късно за починал, се заплита още повече.

Мистерия като на филм: Изчезнал и „погребан“ по документи – мъж „възкръсна“ в Пирин

Той е освободен от полицейското управление в Банско, но отново е в неизвестност, след като е отказал да бъде настанен в социален дом. Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт.

62-годишният Боян Иванов, последно е живял в блок "Енергетик" в Русе. Апартаментът му обаче е продаден преди години. Никой в жилищната кооперация не знае какво се е случило с мъжа, но домоуправителят Мирослав Малчев разказа, че е виждал писма адресирани до него.

"Живееха на 11 етаж в блока, в който живея и аз. Сега научих от новините за това, което е станало. Зная, че беше издател на кръстословици преди години. Нормален човек беше, познавахме се. Не съм чувал някой да го търси. Единствено съм виждал писма, които са оставени, но за какво са писмата не мога да кажа", каза Мирослав Малчев.

Заплита се мистерията около изчезналия преди 17 г. мъж, открит жив в Пирин

Община Русе е получила официално писмо от районното полицейско управление в Банско за изясняване на казуса с обявения за починал мъж.

"Това писмо ни уведомява, че са открили, задържали или са открили човек със самоличност, трите имена му пише, после, като са направили справка в Национална база данни и системата на МВР и е констатирано, че има издаден смъртен акт за лицето", коментира Ердинч Мевлюдов, Административно обслужване - Община Русе.

Решението на съда в Община Русе е пристигнало през 2020 година, към края на годината.

БНТ: Като говорим за роднини, той има ли роднини, къде са, свързали ли сте се с тях?

"Ние нямаме задължение да се свързваме с тях", допълни Ердинч Мевлюдов.

По информация на БНТ мъжът е разведен от години, а единственият му син живее в друг град. По непотвърдена информация изчезналият и намерен в Пирин мъж е бил зависим и е натрупал огромни дългове. Но докато не бъде официално издаден документ за отмяна на смъртния му акт, държавата няма право да предприема каквито и да е било действия спрямо него.