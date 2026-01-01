Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси от втория опит успя да събере кворум, за да продължи с разискванията по промените в изборното законодателство, предаде БГНЕС.

В предходните заседания на комисията на второ четене беше прието предложението на ПГ на „Има такъв народ" (ИТН) за изваждане на т.нар. мъртви души от избирателните списъци, които ще се съставят на база на последното национално преброяване от Националния статистически институт (НСИ) през 2021 г.

Членовете на комисията приеха и предложението на ПГ на „Възраждане" за намаляване броя на секциите в страните извън Европейския съюз.

БТА

Ресорната комисия вече прие на второ четене и текст, с който се премахва машинното гласуване и се заменя с устройства, сканиращи хартиени бюлетини.

По време на вчерашното заседание въвеждането на сканиращи устройства отново бе в центъра на дебата, като от „Продължаваме промяната – Демократична България" отбелязаха, че липсват правила за използването им, както и че няма да могат да бъдат достатъчно бързо доставени за предсрочните парламентарни избори.

От „БСП-Обединена левица" направиха предложение въвеждането на сканиращи устройства да се отложи да за започне от изборите през 2027 г. От ИТН, обаче, изтъкнаха, че сканиращите устройства могат първо да бъдат наети, а след това да бъдат купени, или предсрочният вот да се проведе както досега – с настоящите машини и с хартиени бюлетини.

Членовете на правната комисия приеха също Централната избирателна комисия да създаде звено, което целогодишно да обучава избирателите по отношение на това как се гласува с новите машини.

„В залата има заразно болни“

По време на днешното заседание Златан Златанов от „Възраждане" поиска заседанието да бъде прекъснато, защото има „заразно болни" и поиска заседанието да се проведе в по-голяма зала, където има необходимата дистанция. Това искане не беше уважено от председателя на комисията Анна Александрова от ГЕРБ-СДС.

В хода на дебата по общия законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Петър Петров от „Възраждане" заяви, че не е добре да има хартиено гласуване и поради тази причина от партията на Костадин Костадинов няма да подкрепят това предложение.

„Ние ще подкрепим вашето предложение да се гласува с машини във всички избирателни секции в страната", обърна се към Петров депутатът от ПП-ДБ Стою Стоев.

Петров направи предложение за редакционна поправка само и единствено в случаите, когато не работят машините за гласуване, да се предоставят хартиени бюлетини.