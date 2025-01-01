Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) днес тържествено откри напълно обновените си студентски общежития - в блок 30 и в блок 32, и организира официалната церемония „Първа копка“ по началото на проекта „Академичен кампус на ВУТП“.
Инвестицията е в размер на 4 726 000 лева, като средствата са предоставени по процедурата за изграждане на кампуси от Изпълнителната агенция „Програма за образование“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Официално бяха открити и обновените общежития на ВУТП, като те са ремонтирани със седем милиона лева, осигурени от Министерството на образованието и науката (МОН) по Програмата за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития. 1100 студенти и докторанти на ВУТП, 980 ученици от Професионалната гимназия по телекомуникации и 300 преподаватели и администрация на двете образователни институции ще се възползват от обновеното пространство на новия кампус.
Благодаря за поканата да присъствам на тази първа копка и още по-радостен ще бъда да открием този кампус. ВУТП има шанса да бъде изпълнител на първия кампус в Студентски град, каза на церемонията министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той добави, че Студентски град не може да бъде единен кампус, както е било преди години, но може да се направят тези миникампуси. Имаме шанс да направим кампус, който ще е на ВУТП и на Професионалната гимназия по телекомуникации, като може да го наречем образователен кампус, каза министър Вълчев. Той поздрави ВУТП и за проекта за обновените студентски общежития.
Министър Красимир Вълчев каза, че има средства за изграждането на три кампуса по Плана за възстановяване и устойчивост. Той изрази надежда, че още през лятото ще е готов първият кампус, който да бъде показан като модел. Студентски град не може да се върне към статута си на единен кампус, защото той вече е застроен и има много жилищни сгради. Може да се направят т. нар. миникампуси - обградени, обособени пространства за образование с добра среда, с паркова и със спортна инфраструктура. Убеден съм, че това силно ще промени облика на Студентски град и ще създаде усещането, че това действително са образователни кампуси, допълни министърът на образованието и науката във Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) след откриването на обновените студентски общежития - блок 30 и блок 32, и след церемонията „Първа копка“ по започването на проекта „Академичен кампус на ВУТП“.
Ректорът на ВУТП проф. д-р Миглена Темелкова благодари на МОН, но не само на сегашния министър Красимир Вълчев, а и на няколко предишни правителства, защото това е една дългосрочна политика на ВУТП и на МОН. Тя благодари също на кмета на район "Студентски" и на областния управител на София, които са помогнали за изграждането на кампуса, както и на различни институции. Проф. Темелкова отбеляза, че заедно с Професионалната гимназия по телекомуникации днес започват изграждането на кампуса.
Кметът на район "Студентски" Петко Горанов също отправи поздравление и благодари на министър Красимир Вълчев, че е показал визията как може да изглежда този район.
Областният управител на София Стефан Арсов каза, че се радва да присъства на това събитие, защото младите хора заслужават да имат по-добро образование и инфраструктура за развитие, за да могат да останат в България.
На събитието бяха представени и извършените подобрения в студентските общежития, и беше отслужен водосвет.