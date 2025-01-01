Шофьорите, които извършват обществен превоз на пътници и таксиметровите водачи, ще преминават задължително обучение по първа долекарска помощ не само при първоначално издаване на книжка, но и при подмяна на свидетелството или удостоверението им. Това предвижда проект за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2002 г., публикуван за обществено обсъждане.

Според новите изменения в наредбата, всички водачи, които са загубили правоспособност да управляват моторно превозно средство (МПС) на основание чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, също ще трябва да преминат обучение за оказване на първа долекарска помощ.

В текста на наредбата е записано, че:

„Кандидатите за водачи на МПС и водачите, загубили правоспособност да управляват МПС на основание чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата преминават обучение по ал. 1 преди издаване на свидетелство за управление на МПС.“

Това означава, че шофьорите, на които е отнета книжката, ще трябва да преминат обучение за първа помощ преди да им бъде възстановено свидетелството за управление.

📌 Какво точно предвиждат промените:

Кандидатите за книжка и водачите с отнета правоспособност ще преминават обучение с продължителност два дни по шест учебни часа;

Шофьорите на автобуси (категория D) и таксиметровите шофьори ще минават еднодневно обучение (8 учебни часа) при издаване или подмяна на документите си.

С наредбата се въвежда възможност част от теоретичното обучение да се провежда в хибридна форма – до 50% онлайн. Практическата част обаче остава задължително присъствена.

Още промени

Обучението ще завършва с писмен тест и индивидуална практическа задача;

Удостоверенията ще се издават в електронен формат и ще се вписват в единна информационна база на БЧК, свързана с RegiX;

Лекарите, фелдшерите, медицинските сестри, парамедиците и други специалисти със съответна квалификация се освобождават от обучението, след предоставяне на документ и проверка от БЧК.

Промените не засягат всички шофьори

Важно е да се отбележи, че обикновените шофьори на леки автомобили, които просто подменят книжката си след изтичане на срока ѝ, не са обхванати от новите изисквания. Обучението не е задължително за тях, освен ако:

не възстановяват отнета книжка,

не извършват обществен превоз,

не кандидатстват за нова категория или за таксиметрово удостоверение.

Целта на проекта

Според мотивите към наредбата, публикувани от Министерството на здравеопазването, целта е да се повиши готовността на водачите да реагират адекватно при пътни произшествия. Мярката е част от изпълнението на националната Стратегия за безопасност на движението по пътищата 2021–2030 г. и е в съответствие с европейските цели за намаляване на фаталните инциденти.

Проектът е свързан и с въвеждането на административни услуги по модела „епизод от живота“, като част от процеса по дигитализация – в случая: „Придобиване и подмяна на свидетелство за управление на МПС“.

Проектът на наредбата и мотивите към него са публикувани за обществено обсъждане на интернет страниците на Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени консултации, със срок от 30 дни.