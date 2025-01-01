Националната следствена служба е изготвила нова методика за разследване на пътнотранспортни произшествия. Целта е да се повиши качеството на разследванията и да се подпомогнат полицаите и разследващите прокурори още в най-важния етап - огледа на терен. Това обясни говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов пред NOVA NEWS.

Защо се налага промяната?

Документът не е изцяло нов, а представлява актуализация на предходна методика от 2016 година. Маринов посочи, че обновяването е наложено от няколко фактора:

• Последните изменения в Наказателния кодекс, касаещи транспортните престъпления;

• Натрупването на нова съдебна практика на Върховния касационен съд;

• Навлизането на съвременни системи за техническа безопасност в автомобилите.

• В методиката са включени и цитати от учебни помагала на различни експерти и специалисти.

Какво включва наръчникът?

Маринов определи документа като компилация от правила от правото и техниката, систематизирани стъпка по стъпка. Той дава отговори на ключови въпроси за действията на разследващите:

• Как да започне огледът на местопроизшествието;

• Какви следи и веществени доказателства да се търсят;

• Как да се извършват измерванията;

• Какви въпроси да се задават на свидетелите в последващия етап на разследването;

• Какви експертизи да бъдат назначени.

„Идеята е да се предостави една приемственост. Има много млади разследващи и прокурори, които са завършили наскоро и нямат практически опит. Този документ им предоставя база, за да знаят на какво да обърнат внимание“, обясни говорителят на следствието.

Обучения и идеята за „бяла стая“

През следващата година са планирани обучения на разследващи полицаи, водени от опитни следователи и прокурори в Главна дирекция „Национална полиция“.

Мариан Маринов уточни и казуса с така наречената „бяла стая“, за която се заговори при представянето на методиката. Той поясни, че това не е част от самия документ на следствието, а идея, лансирана от пътни експерти като Диана Русинова. Концепцията предвижда създаването на независим специализиран сервиз или пункт, където разследващите органи да могат да извършват детайлно техническо изследване на автомобилите след тежки катастрофи. Реализирането на тази идея обаче изисква допълнително оборудване и финансиране.