Надежда Бобчева, зам.-кмет по зелена система, екология и земеползване на Столичнатa община пристигна на разпит в прокуратурата. Вчера сутринта държавното обвинение извика нея и директора на завода за отпадъци Николай Савов.

„Имам своите подозрения, но не знам за какво ще ме разпитат“, каза Бобчева пред медиите на влизане. Тя отказа да коментира за какво е проверката.

След разпита си вчера Савов каза, че е питан за сигнал от миналата година, свързан с проверка в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), за да даде допълнителни пояснения. Нито една дума или реплика следователят не ми е казал относно това, което се случва с боклука в момента. Само и единствено ми бяха задавани уточняващи въпроси, които са свързани с проверка на РИОСВ от миналата година, каза той.