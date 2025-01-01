Българската сензация във вдигането на тежести Карлос Насар записа ново историческо постижение като спечели трета световна титла при това с нов световен рекорд в изтласкването.

Насар завоюва поредната корона, но този път в новата за него категория до 94 килограма на шампионата на планетата във Фьорде. Триумфът дойде след драматично състезание, в което Насар показа изключителна сила и психика, посочва gong.bg.

Въпреки колебливия си старт и едва четвъртото място след първото движение - изхвърляне, българският щангист доминира категорично в изтласкването. Той направи успешни опити на 210 и 219 килограма, преди да постави нов световен рекорд от 222 килограма в последното си появяване на подиума. Това му донесе втори златен медал от шампионата, печелейки и дисциплината изтласкване. С този феноменален резултат Насар събра общо 395 килограма в двубоя, което му осигури първото място.

Качвайки се на най-високата стълбичка, българският тежкоатлет дори имаше възможността да скандира "българи, юнаци" заедно със сънародниците ни в залата в Норвегия.

През пролетта Насар стана европейски шампион в категория до 96 кг, а преди това е завоювал световни титли при 81 кг на първенството в Ташкент през 2021 г. и при 89 кг в Манама през 2023 г. Подобно постижение, три световни титли в три различни теглови дивизии, би било безпрецедентно за българския спорт. С постижението Карлос Насар се нареди до величия като Асен Златев, Благой Благоев и Николай Пешалов, които също притежават по три световни златни медала.

„Предпочетох да не взимам медал в изхвърлянето, отколкото да взема сребърен, знаете, че не го мога много изхвърлянето. Успях и се преборих, дадох на хората това, което искаха, много хора пяха химна, мисията ми е изпълнена. Благодаря на всички, че ми оказаха подкрепа, обичам ги. Още по-лошо стана, че дадох малко надежда на иранците, че могат да спечелят, но така най-много боли. Накарах иранците да усетят българската сила“, бяха първите думи на шампиона Насар.

„Почивка няма никога, ние не спираме да работим и затова имаме успехи. Падналият глас е от викане, от тревога, от хъс, от мотивация, от радост, от всичко“, каза още тежкоатлетът.

„Ако ви интересува защо е изпуснал, имаше промяна в техниката, той е много смел, получи се недоразумение. Нямахме време да анализираме втория опит, така стана и третият опит. Но той е силен след това в изтласкването“, сподели треньорът на Насар - Атанас Литков.

„Той е имал и по-тежки ситуации, бил е и на 6-о място, и на 7-о в изхвърлянето. Много бързо дойде третият опит, не сме си и помисляли и за секунда да се отказваме, знаем, че на изтласкване ги превъзхожда. Екипът ни се окомплектова вече и тепърва ще видите Карлос Насар“, сподели Литков.

Треньорът по обща физическа подготовка в екипа на Карлос Насар - Милко Георгиев също коментира третата световна титла на олимпийския ни шампион. Той се опита да обясни развръзката в изхвърлянето, оставила българина на четвърто място в движението.

„Той не е изпускал щангата от един месец. Сега видяхме, че и той е човек. Казах му да забрави какво се е случило в изхвърлянето. Имаше напрежение, малко колебание, нямаше време между втория и третия опит. Стресът беше, защото беше неочаквано, не се е случвало“, заяви специалистът след големия успех.

„Този потенциал ще се разгърне. Хубаво е, че взе световната титла, защото бяхме сигурни, че няма какво да се случи. Истината е, че бяхме изненадани от случката. Просълзиха ми се очите, защото това е много работа и много емоция. Ние сме страхотен екип. Тепърва ни очакват хубави неща. Хората се чудят какво се случва, засега няма да им казваме“, завърши Георгиев.

"Ти можеш да вдигнеш целия свят! Великолепен! Железен! Непобедим българин! Честита трета световна титла! Честит нов световен рекорд, Карлос Насар!", написа Стоичков в социалните мрежи.

Иконата на българския футбол и спорт въобще неведнъж е засвидетелствал подкрепата си към Карлос и се е възхищавал на неговия талант. Подкрепа дойде и от други български спортисти, политици и обществени фигури.

Световният шампион се прибира у дома в събота.