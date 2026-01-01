Лидерът на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо заяви, че ще бъде избрана за президент на страната, „когато дойде подходящият момент“, в интервю, излъчено по „Фокс Нюз“.

„Имаме мисия и ще превърнем Венецуела в земя на благодатта. Вярвам, че ще бъда избрана за държавен глава на Венецуела, когато дойде подходящият момент, първата жена президент“, каза тя.

Мачадо връчи своя Нобелов медал на Доналд Тръмп в Белия дом

Припомняме, че вчера Мачадо връчи медала от Нобеловата си награда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на среща в Белия дом, предаде Ройтерс.

Служител на Белия дом потвърди, че Тръмп възнамерява да задържи медала.

„Мария ми подари Нобеловата си награда за мир за работата, която съм свършил. Такъв прекрасен жест на взаимно уважение. Благодаря ти, Мария!“, написа Тръмп в социалните мрежи.

Мачадо, която определи срещата си с държавния глава на САЩ като „отлична“, каза, че е връчила медала на американския президент в знак на признание за това, което тя нарече „неговата ангажираност към свободата на венецуелския народ“.