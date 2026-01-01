Социалната мрежа X на Илон Мъск се срина за десетки хиляди потребители по света, предава BBC.

Все още се изяснява каква е причината за масовия срив на X.

Ройтерс съобщава, че са засегнати множество държави, включително САЩ, Канада, Австралия и Обединеното кралство.

Позовавайки се на данни от Downdetector.com, агенцията съобщава, че близо 78 000 потребители в Съединените щати нямат достъп до X, почти 18 000 във Великобритания, над 8 000 в Канада и повече от 6 000 в Австралия.

Платформата X на Илон Мъск изглежда не работи както в мобилното приложение, така и в уебсайта.

Хиляди потребители са подали сигнали до Downdetector, че имат затруднения да виждат нови публикации в емисиите си в X.