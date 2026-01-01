Отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП стартира превантивна кампания за повишаване на онлайн безопасността на децата.

"Интернет е световна мрежа, която съдържа огромно количество от информация. Това е едно невероятно забавно място, в което могат да се вършат много приятни неща. В същото време обаче интернет крие рискове и опасности. В мрежата се включват, за съжаление, хора с лоши намерения, насочени към децата", пишат от отдел Киберпрестъпност към ГДБОП.

Необходимо да спазвате следните прости правила, докато използвате интернет:

Никога не давайте лична информация на лице, с което сте се срещнали в интернет пространството, включително чата, защото не можете да бъдете сигурни за какво ще бъде използвана от човека, на когото я предоставяте. Освен това не предоставяйте информация за други хора, дори и да са Ваши приятели. Също така не давайте Ваши снимки, защото не могат да бъдат използвани за всякакви цели без Ваше съгласие.

Помнете, че в интернет трябва да се отнасяте с всеки като с непознат и не трябва да се доверявате на никого, защото дори и да си мислите, че си пишете с Ваш познат, самоличността му може да се използва от друг човек, който е злонамерен!

Никога не приемайте среща, уговорена в чата или по друг начин чрез интернет, а ако е наистина наложителна- задължително уведомете родителите си! Не отивайте на срещата сам(а), най- добре е да бъдете придружен(а) от родителите си!

Ако попаднете на текст или съобщение в чата или на интернет страница, което Ви обижда; шокира или смущава, незабавно го покажете на родителите си, повече не влизайте там и незабавно ни сигнализирайте за него, като използвате бутона за сигнализиране в горната дясна част на страницата, за да можем да предприемем нужните действия.

Винаги казвайте на родителите си в какви сайтове влизате, с кого си пишете/чатите, какви файлове и материали възнамерявате да свалите от интернет. Съветвайте се с тях дали това е безопасно и им съобщавайте за всичко нередно.

Не правете нищо, което може да нанесе вреда на Вас, други хора, Вашият компютър или компютрите на други хора.

Знайте, че сайтовете за запознанства са изключително опасни! Те са сред най-използванте от педофилите за търсене на жертви. НЕ ги посещавайте! Социалните мрежи (като facebook и myspace) предлагат подобни възможности за хора с лоши намерения, защото те предлагат възможности за контакт, лична информация и снимки.

Когато създавате парола, опитайте се тя да бъде максимално трудна за познаване от друг човек. Никога не използвайте Ваши или тези на други хора: имена, телефонни номера, прякори, дата на раждане, ЕГН и тн. За различните програми и сайтове използвайте различни пароли, за да защитите другите си профили ако една парола е открадната. Също използвахте различни потребителски имена (user names). Добра идея е, когато създавате парола, да използвате както главни, така и малки букви, да включите няколко цифри и също символи, когато системата, в която се регистрирате, го позволява (като .,/?!#@$%^&*-+;”; и тн). Никога не използвайте парола, която е същата като потребителското име (user name).

Съвети към родителите:

⚠️Обяснете на Вашето дете/деца какви рискове крие Интернет за тях; че не трябва да се доверяват на никого, с когото са се запознали в чат или по друг начин в Интернет! Възпитайте ги в предпазливост!

⚠️Използвайте Интернет семейно, винаги се интересувайте какво точно прави Вашето дете, докато е в интернет и с какви хора контактува! Говорете с детето/децата си за това какви сайтове посещава, с какви И КОИ хора общува чрем имейл, чатове, също и онлайн игри и социални мрежи (facebook, myspace, twitter), какви игри играе и тн. Определете в какви часове детето/децата Ви могат да ползват Интернет, добре е тогава да бъдете у дома си. Обяснете на децата Ви как някои хора се представят за други в интернет (възрастни с лоши и престъпни намерения се представят за деца).

⚠️Не позволявайте на Вашето дете/деца да отива на срещи, уговорени с човек или хора, с които се е запознало в интернет. Ако все пак отиването на такава среща е наложително, непременно го придружете.

⚠️Ако попаднете на материал или съобщение в интернет, което Ви обижда, шокира, смущава, или ако Вашето дете Ви покаже такова, напуснете страницата/чата и ни сигнализирайте, като използвате бутона за сигнализиране в горната дясна част на страницата. Така ние ще можем да предприемем необходиме действия за прекратяване на евентуална криминална дейност!

⚠️Сайтовете за запознанства са особено опасни! Те са сред най-често използваните места от педофили за търсене на деца. Ограничете достъпа на децата си към тях и им обяснете опасностите.

От началото на годината са проведени лекции в София, Хасково, Кърджали и Смолян, с участието на над 600 деца. През изминалата година киберполицаите са посетили близо 120 учебни заведения и са участвали в множество събития, семинари и обучения с правителствени и неправителствени организации.

По линия на една от най-разпространените онлайн престъпни дейности – педофилията, разпространение на файлове с детска сексуална експлоатация и виртуално блудство, от сектор „Престъпления срещу деца в интернет“, през 2025 г. са проведени 44 специализирани полицейски операции срещу лица и групи, извършващи престъпления срещу деца в интернет.

В резултат на тяхната работа са образувани 45 досъдебни производства срещу извършители на престъпленията. Свалени са близо 80 000 файла (78744), представляващи детска сексуална експлоатация над малолетни и непълнолетни.

Само за месец декември м. г., служителите на ГДБОП са установили и задържали 6 лица от мъжки пол на територията на цялата страна, реализиращи престъпна дейност по Раздел VIII, Разврат от Наказателния кодекс.

Един от задържаните сексуални насилници е използвал над 50 профила в известно онлайн приложение за споделяне на файлове, където под различна самоличност е осъществявал контакт с малолетни момчета от различни страни с цел създаването на материали с порнографско съдържание.

Междувременно е използвал фалшивата си самоличност за търсене на работа като възпитател в частни детски заведения. Установено е, че е съхранявал огромно количество файлове, включително последователност от сцени, на брутални сексуални извращения с момчета на видима възраст 2 – 14 години. Мъжът е криминално проявен, с повдигнати обвинения и ефективни присъди в миналото, към настоящия момент е с наложена мярка за неотклонение „домашен арест“.

Другите случаи са интернет потребители на международен затворен интернет форум, управляван от организирана престъпна група, известна чрез педофилите от цял свят. Във форума темите са били категоризирани според възрастта и пола на жертвите, както и сексуалния фетиш на педофилите. От жилищата им са иззети компютърни системи, лаптопи, флаш-памети и други носители на информация, съдържащи голямо количество материали със сексуално насилие над деца на видима възраст до 12-13 години.

През тази година, на 12 януари, е проведена първата операция по задържането мъж, в електронните устройства на който са установени стотици порнографски материали с непълнолетни.