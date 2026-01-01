Обичаят Камилата по традиция ще бъде пресъздаден от самодейците на Народно читалище „Пробуда 1926 г.“ в ловешкото село Йоглав по случай Ивановден по стар стил.

И тази година се очаква той да събере множество жители и гости на селото пред кметството в събота, 17 януари, съобщи секретарят на читалището Еленка Щерева, предаде кореспондентът на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.

Според местни предания и разкази обичаят в Йоглав датира от дълбока древност. Той се предава от поколение на поколение и се е запазил до наши дни.

Камилата представлява вид маскарадна игра – шеговит театрален спектакъл на открито, чиято цел е да донесе здраве, берекет, пари и много деца. В първите години играта се е изпълнявала по домовете на Ивановци, а по-късно – у всички желаещи. „Днес придоби по-светски характер и се играе на центъра на селото, за да могат всички да се включат и да наблюдават“, допълни Щерева.

Обичаят е преплетен с национални елементи. Участниците са облечени с кожуси, червени пояси, калпаци и навуща и играят под звуците на българска народна музика.

Фигурата на Камилата представлява конструкция от дърво и плат и се носи от двама души. Над нея е поставено човече от кратуна, наречено Германчо, облечено в национална носия. „Така са я направили нашите предци и традицията се е запазила до днес“, каза Щерева.

Според обичая Камилата и нейната „хилядна армия“ тръгват от далечната държава „Арабастан“, за да обикалят света и да изкарват прехраната си с тази игра. Така Камилата е достигнала и до Йоглав, където се е запазила като уникален обичай. Други персонажи включват войници, баба, дядо, доктор, свещеник, музиканти, циганка и касиер, всеки с роля и реплики, които заедно формират малка „театрална постановка“ с интересен сюжет.

Първият стопанин, който посреща Камилата, е кметът на село Йоглав.

След ритуала се извива голямо българско хоро, на което се хващат малки и големи, докато Камилата играе в средата. След това участниците обикалят улиците на селото и по покана на домакините „Камилата“ играе пред къщите им.