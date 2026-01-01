От Главна дирекция „Национална полиция“ съобщиха за важна промяна при регистрацията на автомобили.

От днес, 31 март 2026 г. МВР започва да прилага разпоредбата на чл. 143, ал. 15 от Закона за движението по пътищата.

Според нея регистрацията на пътни превозни средства ще бъде прекратявана служебно, ако собственикът е починал и собствеността не е прехвърлена в срок от шест месеца от настъпването на обстоятелството.

До момента регистрацията на автомобила не се прекратяваше автоматично при смърт на собственика. Наследниците трябваше сами да уведомят КАТ и да предприемат прехвърляне на собствеността, но липсата на действие не водеше до служебно анулиране. В резултат на това често се появяваха неактуални данни в регистрите, а някои автомобили се използваха без формален собственик, което затрудняваше контрола и налагането на отговорности при нарушения.

С новата промяна наследниците трябва да предприемат прехвърляне на автомобила в шестмесечен срок, за да избегнат служебното прекратяване на регистрацията.

Целта на мярката е да осигури актуалност на регистрите на МВР, да предотврати потенциални злоупотреби и да улесни управлението на пътните превозни средства.