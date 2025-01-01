Лекарите по дентална медицина от Випуск 2025 от Факултета по дентална медицина към Медицинския университет - София положиха Хипократова клетва. Тържествената церемония се състоя в Националния дворец на културата. Абсолвентите бяха поздравени от президента Румен Радев.

Във Випуск 2025 има 13 лекари по дентална медицина, които завършват с отличен успех.

Президентът към младите лекари: Ваша е мисията да трансформирате здравеопазването

Изминаха шест години, изпълнени с предизвикателства и вълнения, но и с незабравими спомени, създадени приятелства, преживени много романтични моменти, каза в поздравлението си към абсолвентите проф. Бойко Бонев, декан на Факултета по дентална медицина. Трудностите и личните успехи ви направиха по-уверени. Прекарахте много безсънни нощи в подготовка, за да се срещнете с нас, вашите преподаватели. Справихте се и надявам се сте осъзнали, че това е животът - покоряване на един връх води до други цели, каза още той. Университетът е лабораторията на живота, научихте се какво е отговорност и стремеж към успеха. Вие, родителите, бяхте нашата най-силна подкрепа по този път, извинявайте за тревогите, които ви причинихме, но се гордейте с децата си, обърна се проф. Бонев към родителите на младите лекари по дентална медици.

Гордейте се с дипломата „Доктор“, но не забравяйте, че тя е отговорност към пациентите и към обществото, каза проф. Бонев на абсолвентите. Светът е пред вас и вие сте готови да направите първите си самостоятелни професионални крачки в него. Основата, поставена във факултета, ще ви позволи да стигнете далече. Не забравяйте, че най-важното, което носите, са вашите ценности, бъдете верни на себе си, не се страхувайте да правите грешки – те са част от пътя към успеха, а ние ще продължим да бъдем до вас, когато ви е нужна подкрепа или съвет, увери той. Пътят няма да е лесен, но вече сте доказали, че имате силата и куража да преодолявате всяко препятствие, каза още проф. Бонев.

Това е не само личен триумф, а началото на отговорността да служите с цялата си почтеност и отдаденост в името на здравето на обществото, каза проф. Бойчо Ланджов, ректор на МУ - София. Вие сте лице на нашата Алма матер, така че носете званието „възпитаник на МУ-София“ с гордост, отговорност и достойнство, защото то е символ на професионализъм и висок морал. Не забравяйте, че в центъра на работата ви си стои човекът, призова проф. Ланджов. Не забравяйте словата от клетвата на Хипократ и нека в трудни моменти решенията ви бъдат ръководени от хуманността и етиката в работата ви. Проф. Ланджов се обърна и към родителите, посочвайки, че успехите на децата им са и собствени успехи. Той благодари и на целия преподавателски състав.

Дипломираните лекари по дентална медицина бяха поздравени и от името на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.