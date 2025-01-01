МВР не е панацея, но ще бъде засилено присъствието на полицията в мола, обмислят се и дългосрочни мерки, това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов след среща с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София. Повод бе фаталният инцидент в търговски център, при който след спречкване между връстници загина 15-годишно момче, намушкано в сърцето с нож.

"МВР може и трябва да осигури някакъв вид присъствие, особено в следващите месеци по моловете, което да гарантира, че обществената сигурност там ще бъде спазена. Но тази дисциплина зависи и от търговските обекти и техния менджмънт. Разбрахме се, че ще продължат да инвестират, както са го правили и до момента, но с още по-големи сили и средства. Да инвестират както в охранителните технологии, така и в капацитета на охранителните фирми и на самите охранители вътре, на които МВР може да оказва съдействие за методиката как работят. Става въпрос и потенциални законодателни промени. Стана хубав разговор, обмисляме и други идеи", уточни Митов и допълни, че все пак не може да изоставят улицата и да тръгнат в мола. Ще направят разчет и ще го синхронизират с търговските обекти следващите си действия.

На въпрос дали ще бъдат поставени металдетектори на входовете на моловете, министърът заяви, че това е обсъдено с търговските центрове, но те не са били убедени, че ще има ефект у нас.

По думите му все пак фокусът трябва да бъде върху това как си възпитаваме децата, знаем ли къде са, а семейството и училището имат най-основна функция в този момент.

"Какво правят дечурлига в мола с хладно оръжие в себе си?! Защо ходят на училище с хладно оръжие?! Това е въпрос, който трябва да се задава както към семействата, така и към училището, разбира се", попита реторично МВР министърът.

За момента основните мерки ще бъдат насочени в София, но занапред предстои и в цялата страна.