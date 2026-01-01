Основният проблем пред честността на изборния процес в област Бургас е активизирането на криминалния контингент по отношение на купуването на гласове, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев на брифинг в Националния в Бургас.

Той съобщи, че по-рано днес е провел среща с доброволци от инициативата "Ти броиш“ от различни общини в областта. По думите на Мирчев в страната липсват работещи институции, включително прокуратура, ДАНС и МВР, което поставя гарантирането на честни избори в ръцете на гражданите. Той посочи, че именно затова инициативата "Ти броиш“ набира доброволци, като към момента в нея участват над 7000 души.

ПП-ДБ обяви, че ще върне мандата веднага след връчването му

Ивайло Мирчев обяви още, че "Да, България“ ще внесе предложение в Народното събрание за гласуване на декларация, с която парламентът да призове Висшия съдебен съвет да гласува оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и да избере нов временно изпълняващ длъжността. Той заяви, че ако това не се случи, ще бъде инициирана процедура по отзоваване на членове на ВСС от парламентарната квота.

Паралелно с това Мирчев подчерта, че ПП - ДБ настоява за 100% машинно гласуване на предстоящите избори и се противопоставя на въвеждането на т.нар. скенери, които според него не могат да бъдат приложени в рамките на два месеца. Той заяви, че хартиеното гласуване създава условия за манипулации и даде пример с нерешени случаи, свързани с преференции и бюлетини. В отговор на въпрос за възможна дата на изборите Мирчев каза, че решението е изцяло в правомощията на президента и че по-скоро не очаква вотът да се проведе в най-ранните възможни срокове. По отношение на разговорите за листите той заяви, че те все още не са започнали и че фокусът не трябва да бъде върху персоналните назначения, а върху битката за промяна на страната.