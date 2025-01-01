Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов обяви, че засега не се предвижда увеличение на здравната вноска и на потребителската такса за посещение при личен лекар. Той направи изявлението по време на посещението си в Габрово, където откри новоизградената и лицензирана през лятото хеликоптерна площадка.

"Ние въвеждаме еврото от 1 януари, приехме, че до 30 юни 2026 г. няма да предприемаме повишаване на потребителската такса за посещение при личния лекар", подчерта Кирилов.

„Чух един колега да казва, че министърът го е страх да участва в разговор за личните лекари. Таксата има значение като ограничаващ фактор, макар че изглежда по джоба на всички, не мисля, че София и големите градове онагледяват цялата страна“, каза още Силви Кирилов.

По думите му в министерството на здравеопазването трябва да бъдат много внимателни във всички изчисления и анализи, като в момента дирекция „Финанси“ се занимава с това.

На този етап не се предлага и вдигане на здравната вноска за гражданите, каза още министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в Габрово.

„В бюджетна процедура сме и сме дали своите предложения. Държавните психиатрични болници са към първи поток, втори поток отива за дейности, извън обхвата на здравното осигуряване и третият, най-сериозен ресурс, е при НЗОК. Не смятам, че следващият бюджет ще бъде, ако мога да кажа, урожаен“, каза още министър Кирилов.

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов обеща на психиатрите да защитава интересите им в бюджета за следващата година.