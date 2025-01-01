Служители на "Пътна полиция" - Хасково са задържани, съобщи БНТ. По предварителна информация става въпрос за схема с регистрация на автомобил.

Главна дирекция „Национална полиция“, Дирекция „Вътрешна сигурност” и Областната Дирекция на МВР в Хасково извършват проверка в „Пътна полиция” - Хасково, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

Разследването е свързано с предотвратяване, пресичане, разкриване на престъпления и дисциплинарни нарушения. По информация от полицията проверките са започнали тази сутрин, има задържани за неправомерни действия във връзка с регистрацията на моторни превозни средства.

Процесуално-следствените действия продължават и към момента. Според информацията наблюдението над недобросъвестните служители е започнало преди няколко месеца.

Около базата на „Пътна полиция” в областния град репортер на БТА видя проверка от страна на полицаи на застрахователна къща, намираща се в близост.

Действията по разследването са под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.

През лятото шефът на "Пътна полиция" в Хасково беше сменен. Начело на отдела застана бившият шеф на Областната дирекция на МВР Иван Расоков.