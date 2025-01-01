Спипаха мъже за измама в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 13 октомври. Мъжете е трябвало да положат асфалт в стопански обект в база в града.

Жена даде 18 000 лв. за саниране на мними майстори

След като им били преведени пари, те са напуснали обекта, без да извършат договорената работа и избягали с товарен автомобил.

На кръстовище в града в автомобила, извършителите са хванати - мъже на 52 и 46 години.

Те са задържани и разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.