Съдийската колегия избра Мариника Чернева за и.ф.председател на Върховния административен. Решението беше взето единодушно с 9 гласа „за”, предаде NOVA.

С особено мнение бяха Вероника Имова и Боян Магдалинчев. Досегашният председател Георги Чолаков беше преназначен като редови магистрат в съда.

Преди седмица кадровиците решиха да попитат съдиите по ред на старшинството кой иска да изпълнява длъжността. Чернева е дала съгласието си. Дотук се стигна, след като миналата година мандатът на Георги Чолаков изтече, но той остана на поста като изпълняващ функциите, припомня Нова телевизия.

Законови промени, приети в началото на годината, забраниха едно и също лице да изпълнява длъжността за повече от 6 месеца. Те изтекоха на 21 юли. Аналогичен и е случаят на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Прокурорската колегия обаче смята, че законът не важи за заварени случаи и остави Сарафов след 21 юли на поста. Наказателната колегия на ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. и отказа да разглежда негови искания.