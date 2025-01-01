/ iStock/Getty Images

Държавите от ЕС са съобщили миналата година за 477 съмнителни преки чуждестранни инвестиции, се посочва в доклад на Европейската комисия, представен днес. В 92 на сто от случаите проверките са приключили за две седмици, а при останалите 8 процента е последвала задълбочена проверка, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Четири процента от проверките са били предизвикани от опасения за възможно "изтичане" на технологии. Комисията е издала становища в по-малко от два процента от случаите, се посочва в данните. До края на миналата година 24 държави от ЕС са приели национално законодателство за проверка на преките чуждестранни инвестиции.

Според доклада броят на проверките се е увеличил с 15 на сто след 2021 година. Миналата година ЕК предложи законодателни промени, за да стане задължително за всички държави от ЕС да въведат и поддържат национален механизъм за наблюдение на преките чуждестранни инвестиции.

В документа се отбелязва, че България миналата година въведе национален механизъм за оценка на преките чуждестранни инвестиции за над 2 милиона евро или за придобиване на капитал в чувствителни области от високорискови държави извън ЕС над 10 процента. Уточнява се, че механизмът все още не се прилага заради предстоящото одобрение на допълнителни разпоредби.

 

По темата

кор. на БТА Николай Желязков
Последвайте ни

Свят