Демократичното общество, за да бъде осигурено и гарантирано, е необходимо да бъде елиминиран корупционният натиск и дейността на организираната престъпност, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев в словото си по време на откриването на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни в София, организиран от българската прокуратура.

"Проблемите, които следва да решаваме, не са самоцелни проблеми на нито една прокуратура, те са проблеми и предизвикателства пред демократичното функциониране на нашите общества. За да бъде осигурено и гарантирано то, е необходимо да бъде елиминиран корупционният натиск, дейността на организираната престъпност, която сега с новите технологии и единното европейско пространство придобива мащаби, които са предизвикателство за всяка една държава поотделно, поради което няма нужда да се справяме сами с проблеми, с които можем да се справим заедно, както го правите последните години в рамките на сътрудничеството“, обърна се Георгиев към гостите на форума.

Министърът заяви, че българската държава, правителството, имат категоричната воля и решимост да съдействат в обмяната на опит и утвърждаването на добри практики, като отчете, че времената, в които живеем, са изпълнени с предизвикателства.

Желязков: Подложени сме на най-силното хибридно въздействие

Той отбеляза, че институциите в България през последните осем месеца са провели „революция в наказателното право“ във връзка с изпълнението на ангажиментите за изваждане на страната от сивия списък за пране на пари. Георгиев посочи, че е направена реформа на концепцията и уредбата по линия на тероризма, разширяване на отговорността и предоставянето на адекватни санкционни механизми по отношение на юридическите лица, участващи в престъпна дейност, осъвременяване на наказателния процес по отношение на криптоактивите и събирането на електронните доказателствени средства.

Четвъртият форум на главните прокурори от Балканските страни събира ръководителите на прокуратури от региона на Югоизточна Европа и партньорски институции от Европейския съюз на най-високо ниво. Той се провежда по инициатива на главните прокурори на Република България и Република Турция. Първото събитие е през 2019 г. в Измир. София за втори път е домакин на форума, който има за цел да поддържа установеното стабилно партньорство и взаимодействие между прокуратурите от балканските държави по наказателноправни въпроси, борбата с трансграничната организирана престъпност, нелегалната миграция и др.

Темите, които ще бъдат разисквани, са с фокус върху противодействието на тероризма и трафика на наркотици, разследването на престъпления, извършени в дигитална среда с криптовалути, и засилване на сътрудничеството с трети държави за противодействие на транснационалната престъпност в Балканския регион.