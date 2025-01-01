"С навлизането на изкуствения интелект всички, покрай курсовите и дипломните си работи, ще се възползват от него. Изкуственият интелект ще ви дава възможности, но няма да ви дава вдъхновение", каза министърът на културата Мариан Бачев в приветствието си към учениците от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив. Той подчерта, че талантът е този, който ще надгражда изкуствения интелект, за да може един ден изкуство на учениците да бъде уникално, а не унифицирано като това на всички останали.

Никога не си казвайте "може и така", а винаги започвайте с "така не може", трябва да е както го чувствате, както професионалното ниво го изисква, отбеляза Бачев. Той посочи, че в навечерието на 50-годишния юбилей на училището разбира защо е толкова специално. "Защото тук се раждат нещата, които за нас - актьорите, са от изключителна важност", каза министърът.

Тази година е особена за гимназията, защото тя отбелязва 50-годишен юбилей и в такива моменти се сещаме за думата наследство, каза зам.-кметът на община Пловдив с ресор „Култура, археология и туризъм“ Пламен Панов. Той посочи, че училището е създало много възпитаници, които са оставили следа в културния живот на Пловдив и България.

Директорът на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства Николай Томов удари първия звънец и поздрави учениците като им пожела да бъдат винаги с гордо вдигната глава и разперени криле. По традиция дванадесетокласниците подариха роза на осмокласниците, а ученичката Калина Кильовска бе удостоена с награда за постигнати високи резултати.

Министърът на културата ще бъде гост и на тържеството в Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“, което чества 80 години от създаването си.