Александър Русанов обяви, че напуска "Продължаваме Промяната".

"Напускам позицията на председател на Контролния съвет на Продължаваме Промяната - крайно разочарован и омерзен. Прекрасната фасада, зад която се крият подмолни цели, не е и никога няма да бъде дом на борбата за чиста и свята република!", написа той във Фейсбук.

"От години твърдим, че се борим с прасето и тиквата, а днес гласуваме заедно с тях, в разгара на най-големите протести от 35 години - това е обида към всички хора, които излязоха по улиците последните дни!", написа още Русанов.

Към публикацията си той приложи снимка на гласуването днес в зала на предложението за референдум за еврото.