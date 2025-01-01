До момента в цялата ми професионална кариера натиск спрямо мен не е имало. Това заяви кандидатът за председател на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев на изслушване в парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, предаде репортер на БГНЕС.

Професионалната биография на Денев бе представена от представител на Министерски съвет (МС).

Изслушването започна със скандал между председателя на вътрешна комисия Маноил Манов от ГЕРБ-СДС и депутата от „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) Божидар Божанов. Спорът между двамата възникна след като Божанов попита Денев има ли в момента информация в ДАНС, че български народен представител от първите редове на ДПС е работил в полза на ГРУ и има ли натиск върху него това да се прикрие.

Манов прекъсна Божанов с аргумента, че работата на комисията не допуска да се задават въпроси за това какво има като информация в ДАНС. Председателят предложи в следващото заседание на комисията, което може да бъде закрито, шефът на ДАНС да бъде извикан на изслушване, за да отговори на тези въпроси. „Моля ви, не го обръщайте на политика, а да си зададем въпроси на кандидата за председател на ДАНС, за да може да се ориентирате дали да го подкрепяте, или да не го подкрепяте", призова той.

Божанов от своя страна обясни, че „целта е да разберем дали може, или не може да се поддава на такъв натиск – да смачка разследване спрямо народен представител".

Деньо Денев е и.ф. председател на ДАНС

Манов заяви, че няма да допусне въпроси по конкретни случаи. Продължаваме с изслушването на кандидата за председател на ДАНС, подчерта председателят на комисията.

„От липсата на отговор мога да допусна, че кандидатът се е поддал на натиск", отбеляза Божанов.

Депутатът от ПП-ДБ отправи следващ въпрос към кандидата за председател на ДАНС – този път във връзка с лицето Олег Невзоров, за което е издадена заповед за експулсиране.„Случвало ли се е преди това такова оттегляне на заповед и не създава ли това риск за националната сигурност?", попита Божанов.

Маноил Манов се обърна към Денев с молбата да отговори на въпроса, но без да споменава имена и подробности.

„Не ми е оказван натиск във връзка с административната процедура по налагане на заповеди за принудителни административни мерки – експулсиране", каза Денев и подчерта, че до момента в цялата му професионална кариера натиск спрямо него не е имало.

Заповедите, които са налагани от мен, са базирани на наличната информация в ДАНС и са взети вследствие на наличните данни, увери единственият кандидат за шеф на ДАНС.

Последва въпрос от Петър Петров от „Възраждане" относно решението за предварително становище от ДАНС към МС за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл". „Как ще обезпечите, че докладът, който ще бъде изготвен в един такъв подобен случай, ако се наложи, ще бъде безпристрастен, при положение, че МС предлага вашата кандидатура", попита народният представител.

Денев обясни, че за да бъде изготвен такъв доклад, тъй като волята на законодателя е ДАНС да дава становища във връзка с продажбата на такива активи от особения представител, то той ще се базира на наличната информация, която е в агенцията във връзка с конкретното търговско дружество, което следва да закупи активи. „И то ще се базира на анализите във връзка с информацията, с която разполагаме. Също така на информация, която сме придобили от страна на международни партньори. Докладът няма да бъде даван едностранчиво, а ще бъде подкрепен с информация", увери кандидатът.