Започна публичното изслушване в сградата на Висшия съдебен съвет на седемте допуснати кандидати за европейски прокурор от Република България.

Кандидатите са Бойко Атанасов, Десислава Пиронева, Димитър Беличев, Ивайло Илиев, Михаела Райдовска, Пламен Петков и Светлана Шопова-Колева.

Публичното изслушване е вторият етап от процедурата, след който комисията ще предложи три кандидатури за европейски прокурор. По регламент комисията трябва да избере трима от седмината кандидати. С доклад на министъра на правосъдието номинациите се внасят за одобрение от Министерския съвет, след което се изпращат на компетентните органи на Европейския съюз (ЕС), който трябва да избере един от тримата.

Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС с шестгодишен мандат. Мандатът на първия български европрокурор Теодора Георгиева изтича на 29 юли 2026 г. Тя беше временно отстранена от длъжност заради започнала срещу нея дисциплинарна проверка. За неин заместник беше посочен Димитър Беличев.

Членове на специалната комисия по подбора са главният секретар на Министерството на правосъдието Венера Милова, Вероника Имова и Цветинка Пашкунова от Съдийската колегия на ВСС, Калина Чапкънова и Гергана Мутафова от Прокурорската колегия на съвета, проф. д.ю.н. Георги Митов от катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

На днешното изслушване трябваше да се явяват седем кандидати, но се явиха шест.

Изслушването на Десислава Пиронева

В представянето си пред комисията Десислава Пиронева посочи, че е единственият кандидат, който отговаря на изисквания по регламент за позицията. Тя припомни, че веднъж вече е преминавала тази процедура. По нейните думи решението тогава да не бъде избрана за европейски прокурор от България е било изцяло политическо. "Знаем, че Министерството определя и изпълнява политики, това имам предвид. Нямам упрек към когото и да било или да правя някакви политически акценти. Всичко тогава беше въпрос на политики", обясни тя.

На въпрос дали е изпращала заявление за прекратяване на участието си в процедурата по избор за европейски прокурор през 2019 г. тя посочи, че това е било по молба на тогавашния главен прокурор Иван Гешев, за да влезе в неговия екип.

Пиронева допълни, че опитът ѝ дава достатъчно основание да смята, че е подходяща да заема поста на европейски прокурор от България. Имам опит, който е свързан и с настоящата дейност на Европейската прокуратура, каза още Пиронева.

Пред медиите тя коментира изслушването си по процедурата през 2019 г. и каза, че тогава се е изненадала от крайното решение да бъде предпочетен третият кандидат, а не първият или вторият. Това, разбира се, не е изключение, има и други държави, в които се случва, отбеляза тя. В комисията сега има достатъчно компетентни хора, които могат да вземат решение на основа какво кандидатът е представил пред тях, добави Пиронева.

Тя изрази надежда да е надраснат периодът, в които "тези решения се вземат на диванчета и маси". Надявам се, че комисията ще си свърши самостоятелно работата на база каквото всеки от нас е представил днес пред нея, каза още Пиронева.

Десислава Пиронева е прокурор от над 20 години. Работила е като обвинител в Софийската градска прокуратура, а през 2020 г. тогавашният главен прокурор Иван Гешев я предлага за свой заместник. Прокурорската колегия на ВСС я назначава за зам. главен прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура. След предсрочното прекратяване на мандата на Иван Гешев за и.ф. главен прокурор беше определен Борислав Сарафов, по чието предложение през юни 2023 г. бяха освободени всички заместници на предшественика му. Пиронева също беше една от трите предложени за европейски прокурор през 2019 г., заедно с Теодора Георгиева.

Изслушването на Димитър Беличев

Трябва да се повиши ефективността на взаимодействие на Европейската прокуратура с националните разследващи органи и да се увеличи обема на разкриваните престъпления, заяви Димитър Беличев пред специалната комисия във Висшия съдебен съвет за избор на Европейски прокурор от България. Той е един от седемте кандидати за позицията. По неговите думи визията му е повлияна от европейските прокурори от другите държави. Според него трябва да се наблегне на разследването на трансгранични ДДС измами.

В последните пет години организирах и ръководя една много добре подготвена и независима администрация, която подпомага дейността на европейските делегирани прокурори в България, каза Беличев по време на изслушването си. Мотивиран съм да заема тази позиция, защото вярвам, че теоретичните ми познания и практическият ми опит до тук биха спомогнали да се увеличи ефективността на Европейската прокуратура в разследванията ѝ, да се затвърдят резултатите и да се добие една видима устойчивост на това, което сме постигнали до тук, допълни Беличев.

На въпрос от репортери след изслушването, дали очаква изборът да бъде честен, той отговори „да“.

Беличев е делегиран европрокурор от 2021 г. Той беше определен за заместник на Теодора Георгиева и оправомощен от Европейската прокуратура да ръководи администрацията на Европейските делегирани прокурори.