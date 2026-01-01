Пламен Абровски е министър на земеделието и храните в кабинета на Румен Радев. Това стана ясно днес, след като лидерът на "Прогресивна България" върна изпълнен първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на президента Илияна Йотова.

Абровски е експерт по европейско земеделско право и Обща селскостопанска политика (ОСП) с управленски опит на национално и международно ниво. Неговата експертиза е фокусирана върху стратегическото развитие на аграрния сектор и защитата на интересите на земеделските производители в рамките на европейските механизми за финансиране.

В професионалната си кариера заема ключови държавни позиции, като в периода 2021 - 2022 г. е народен представител и председател на Комисията по земеделие, храни и гори в 46-ото и 47-ото Народно събрание. Бил е съветник на министъра на земеделието по въпросите на европейското финансиране и международното сътрудничество, както и председател на Управителния съвет на Североизточното държавно горско предприятие (СИДП).

Международният му авторитет се гради върху 5-годишния му мандат като дипломат в Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел (2010-2015 г.). Основен преговарящ от страна на България по законодателния пакет за ОСП за периода 2014–2020 г. Главен секретар на Националния съюз на земеделските кооперации и юридическата му практика в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Абровски е магистър по „Право“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Притежава задълбочени познания в административното и търговското право, както и в механизмите за прилагане на държавните помощи в земеделието. Специализирал е в защитата на бенефициентите по европейски програми и в изготвянето на стратегически анализи за агросектора.

Владее отлично английски език и ползва руски. Семейно положение - семеен, с две деца.