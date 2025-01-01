Интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" и на изхода за товарни автомобили на ГКПП "Лесово". Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

На границата с Румъния движението на граничните пунктове е нормално. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе и по тази причина е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът е нормален на всички ГКПП със Сърбия, Република Северна Македония и Гърция.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни хора в обекта.