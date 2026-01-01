След отправено официално запитване до НСИ стана ясно, че индексът на потребителските цени, съгласно националната методология към 31 декември 2025 г. е 5%, а хармонизираният индекс на потребителските цени - този индекс, по който се измерва инфлацията във всички държави в ЕС е 3,5%. Това каза финансовия министър в оставка Теменужка Петкова.

Правителството ще предприеме необходимите действия и ще приложи този режим, който е по-благоприятен за българските граждани и ще индексира еднократно възнагражденията на всички с 5%.Това ще бъде предмет на следващото заседание на Министерския съвет. Работим това да се случи максимално бързо, посочи Петкова.

Dariknews.bg припомня, че тези увеличения засягат държавната администрация и не включват заплатите в частния сектор.

"Аз само ще си позволя да ви припомня базата, от която тръгваме по отношение на инфлацията в периода, в който министър на финансите е г-н Асен Василев. Това е 2022 г., когато инфлацията, съгласно потребителските цени в България, е 16,9%. Инфлацията съгласно хармонизирания индекс на потребителските цени за 2022 г. е 14,3%", отбеляза Петкова.

Асен Василев: Заплатите трябва да бъдат индексирани с 5,2% инфлация

По-рано днес председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че в удължителния закон е записано, че заплатите трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември 2025 г. инфлация, която е 5,2%.

През 2025 г. спрямо 2024 г. ръсът на минималната работна заплата е 15,4%, а на средната работна заплата е 11,8%. Така че не може да се говори по никакъв начин за някакво обедняване на българсите граждани, добави Петкова.

Става въпрос за една много мащабна и обемна работа и това означава, че на всеки един зает, ще трябва да бъде изчислено индивидуалното възнаграждение, това ще отнеме чисто технологично време, но работим в посока, ако не може още в края на януари, но ако не успеем да се справим с тази задача ще е с възнагражденията за февруари, обясни още Петкова, която добави, че не са чакали Асен Василев да ги подсети, а веднага са предприели мерки да се осведомят, за да получат яснота по "неясния текст", който той е предложил.