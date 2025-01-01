Има ли достатъчно налични противогрипни ваксини в аптечната мрежа. Отговорите от магистър фармацевт Стефан Минков в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS .

Според него има достатъчна наличност, предимно при инжекционната, но на места има сигнали за недостиг. Такъв се наблюдава и при назалната ваксина за деца.

Грипна защита без игла: 15 000 дози от назалната ваксина за деца вече са в страната

Инжекционната ваксина е подходяща за деца над 6 месеца, допълни фармацевтът.

По негови думи през последните години се засилва интересът към противогрипните ваксини.