На извънредно заседание депутатите разглеждат на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения – заплатите на младите лекари.

Председателят на Комисията по здравеопазване Костадин Ангелов представи общия законопроект, изготвен от парламентарната здравна комисия, изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 25 юли 2025 г. законопроекти с вносители Цончо Ганев и група народни представители (11 юли), Асен Василев и група народни представители (11 юли), Костадин Ангелов, Иван Ибришимов и Андрей Чорбанов (18 юли).

Припомняме, че заседанието бе свикано от председателя на Народното събрание Наталия Киселова, след като от „Продължаваме промяната" (ПП) събраха да съберат необходимите подписи за провеждането на извънредно заседание на парламента, на което да бъдат разгледани законопроектите за заплатите на лекари и медицински сестри.

Депутатите обсъждат извънредно заплатите на младите лекари (НА ЖИВО)

С промените ще бъдат предвидени необходимите средства за основно възнаграждение на лекар — 150 на сто от средната работна заплата за страната, и на медицински сестри и акушерки — 125 на сто от средната работна заплата за страната.

Преди лятната отпуска на депутатите парламентарната комисия по здравеопазване прие на първо гласуване законопроектите за промени в Закона за лечебните заведения, предложени от „Продължаваме промяната – Демократична България", от „Възраждане" и от ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица" и „Има такъв народ".

Депутатът от ПГ на „ДПС-Ново начало" (ДПС-НН) Йордан Цонев заяви от парламентарната трибуна, че исканията на младите лекари, на медицинските сестри, а и на целия медицински персонал са напълно справедливи и навременни. „Дефицитът в заплащането е явен. В цялото здравеопазване има сериозни дефицити. ДПС-НН ще подкрепи увеличаването на тези доходи – както досега сме подкрепяли увеличаването на доходите на други социални групи – със забележката, че тази социална група е изключително важна за българското общество и за всяко общество", каза той и съобщи, че от ПГ на ДПС-НН ще подкрепят работещи предложения за увеличаване на доходите, на кариерното развитие и на всичко, което е нужно на тези хора, тъй като исканията им са абсолютно справедливи.

Но предложените законопроекти не предлагат твърдо и ясно работещо решение на този проблем, смятат също така от ПГ на ДПС-НН.

Лидерът на ПП и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев заяви, че е изненадат от тази позиция на Цонев. „Първо, в бюджета на НЗОК вече съществуват фондове за областните болници и общинските болници. Въпросът тези болници да получат достатъчно средства, за да могат да покрият нивата на заплащане, се свежда до това на база на законодателството Надзорът на НЗОК просто да предвиди достатъчно средства в тези два фонда, които се използват само за работна заплата", поясни бившият финансов министър.

Христо Гаджев от ПГ на ГЕРБ-СДС направи процедурно предложение за прекратяване на дебатите.

Асен Василев направи обратно предложение. „Смятам това за пълен цинизъм. Колеги, за къде толкова бързате, че даже не искате да мине дебатът по нормален начин за младите лекари, за медицинските сестри и всички работещи в сферата на здравеопазването", обърна се той към управляващото мнозинство.

Това нажежи страстите в пленарна зала между опозицията и управляващите.

„Бюджетът трябва да бъде представен до няколко дни. Те правят всичко възможно, за да заглушат тази тема", каза съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков.

Петър Петров от „Възраждане" пък обвини Киселова, че е въвела порочна практика в 51-ото НС да се изчита целият доклад на второ гласуване и да се правят общи изказвания върху всички параграфи, което не е редно и досега не се е правило. „Нарушава се правото на народни представители да се изказват", добави още той.

Киселова подложи на гласуване предложението за прекратяване на разискванията.

Предложението на Гаджев бе подкрепено със 119 гласа „за", 82 „против" и един „въздържал се" и така дебатът бе прекратен.

Със „за" гласуваха 61 депутати от ГЕРБ-СДС, 25 от ДПС-НН, 14 от „БСП-Обединена левица" (БСП-ОЛ), 17 от ИТН и двама от нечленуващите в група.

„Против" се обявиха 23 депутати от ПП-ДБ, 31 от „Възраждане", 9 от „Алианс за права и свободи" (АПС), 10 от МЕЧ, 8 от „Величие".

„Въздържал се" гласува един депутат от БСП-ОЛ.

„Това, което се случва в залата, е абсолютно скандално. Някои хора явно много бързат за някъде и не може да се проведе един нормален дебат в тази зала по тема, която е важна за целия български народ, а именно да имаме лекари и мед сестри след 10 години", категоричен бе Асен Василев и продължи: „След като четири месеца нищо не правихте, сега искате след три изказвания да прекратите дебата и да хвърлите темата в общия кюп на бюджета. Наистина ви моля да преосмислите и да се проведе качествен дебат днес."

И при прегласуването резултатът не бе по-различен. Със „за" гласуваха 121 депутати – 61 от ГЕРБ-СДС, 26 от ДПС-НН, 15 от БСП-ОЛ, 17 от ИТН и двама, нечленуващи в ПГ.

88 народни представители бяха „против" – един от ГЕРБ-СДС, 25 от ПП-ДБ, 31 от „Възраждане", 12 от АПС, 11 от МЕЧ и 8 от „Величие". Нямаше „въздържали се".

Хасан Адемов от АПС обърна внимание, че по-важният въпрос е откъде ще дойдат финансовите средства. „Ето този въпрос иска да има ясен и категоричен отговор, защото ние, отхвърляйки тези предложения, в които се съдържат справедливите искания на медиците, трябва да знаем алтернативата каква е, за да знаем как да гласуваме по тези текстове, защото най-лесно е да отхвърлим тези текстове, но оттук нататък какво правим", отбеляза той.

Депутатът от АПС добави, че Законът за бюджета на НЗОК е годишен бюджет и допълни: „Ако в Закона за бюджета на НЗОК разпишем минималните възнаграждения, това означава, че следващата година пак трябва да разпишем нови размери."

Костадин Ангелов определи днешния дебат за „абсурден". „През цялото време от самото начало на дебата досега обсъждаме финансови параметри, обсъждаме нива на трудови възнаграждения, обсъждаме числа без да разполагаме с финансовите закони, които биха могли да осигурят този финансов ресурс – ето затова дебатът е абсурден", заяви той и продължи:

„Ако искате да обсъждаме бюджети, трябва да имате 3 дни търпение."

Депутатът и председател на ресорната комисия изтъкна, че никога от ГЕРБ не са се заигравали популистки, особено със справедливи искания на хора от даден сектор. „Нашите опити до момента ще имат резултат видим в бюджетните закони, които ще бъдат внесени до края на тази седмица. Няма да позволим, обаче, на опозицията с опитите, които прави, да внушава на българското общество, че тя е загрижена за съдбините на едно цяло съсловие", каза още Ангелов и се обърна към ПП-ДБ с думите:

„Уважаеми колеги, при цялото ми уважение към вас, вие загубихте това право. Имахте 4 години, в които управлявахте и не постигнахте толкова за българските медици и за българското здравеопазване. Единственото, което направихте, беше на 1 април 2022 г. да обещаете високи възнаграждения и чак сега си давам сметка, че това от вас е била една първоаприлска шега."

Асен Василев определи казаното от Костадин Ангелов за лъжа. „Цинизмът ви е абсолютно безпределен. От 2022 г. ние водим борба и сме осигурили финансиране да бъдат лекарите с достойно заплащане, а вие ползвате всички възможни методи да попречите това да се случи. И сега какво правите, г-н Ангелов, днес ще гласувате срещу собственото си предложение, собствения си закон, който вие сте внесли. Хайде, нашият бил аматьорски, „Възраждане" не разбирали. Вашият закон аматьорски ли е, че собственият си закон ще отхвърлите", попита лидерът на ПП.

