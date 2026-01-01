Окръжният съд в Хасково не одобри споразумение между защита на подсъдим и прокуратурата на разпоредително заседание по дело, свързано с наркотици. Адвокатите на Веселин Дичев - Бъбрека и държавното обвинение се бяхме споразумели за наказание от година и осем месеца затвор ефективно и глоба от 2500 евро, каза в кулоарите на съда защитникът на Дичев Недялко Паталов.

Дичев бе задържан със 176 грама екстази и 19 грама кокаин на 26 юни миналата година в Димитровград. Това стана в срок на предишно условно осъждане. Тогава му бе предявено и обвинение за шофиране след употреба на кокаин.

Според съда сега има противоречие в споразумението с материалния закон. Второто обвинение - за управление на автомобил след употреба на наркотик не се подкрепя с доказателства, тъй като при кръвното изследване, което е единственото меродавно за правораздаването, наркотик не е бил установен.

Така съдът счете, че е налице доказателствена необезпеченост на едно от обвиненията, което е процесуална пречка за одобряване на споразумението, а произнасянето на настоящия състав магистрати по тези въпроси налага неговия отвод от разглеждане на делото, обясниха от пресслужбата на съда.