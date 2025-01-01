„Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) внесоха законопроект, който дава решения на проблема със собствеността на паркоместата. Това съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента Йордан Иванов - депутат от ПП-ДБ и член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

В България всички собственици, които имат паркоместа, имат траен проблем с архаичната ни нормативна база, с възможността те да ги продават, да се наследяват, да се разпореждат с тях, в това число дори да ги ипотекират, обясни Иванов. Според него проблемът засяга над 1 млн. българи и става дума са стотици хиляди паркоместа.

Депутатът обясни, че се предлага паркоместата да получат статут на самостоятелни обекти, да получат идентификатор в кадастъра, както и да получат имотна партида в имотния регистър.

„Днес, за да могат над 1 млн. български граждани да се разпореждат със стотици хиляди паркоместа се измислят редица симулативни действия на ръба на закона, често пъти отвъд него, което компрометира и застрашава правото на собственост на всички български граждани върху паркоместата“, каза още Йордан Иванов.

Според него, тъй като темата далеч надхвърля тяснопартийни интереси, щели да инициират дебат с юристи от всички парламентарни партии, за да се осигури широка подкрепа за закона.