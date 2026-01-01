ЦИК напомни, че съгласно Изборния кодекс е забранено огласяването под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите до обявяване края на изборния ден.

В съобщението от комисията подчертават, че публикуването на подобни данни в интернет страниците на медии преди края на вота подлежи на санкции по закон.

По-рано председателят на ЦИК Камелия Нейкова заяви, че изборният ден в страната е започнал нормално.

Заместник-председателят и говорител на комисията Росица Матева съобщи, че към 11:00 часа избирателната активност е 12,12%. Най-висока е тя в област Враца – 17,13%, а най-ниска – в Кърджали – 7,80%.

От ЦИК напомнят, че всички участници в изборния процес трябва да спазват правилата, за да се гарантира честното протичане на вота.