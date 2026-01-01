Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира на брифинг оставката на Румен Радев като президент.

"Излизането на Радев на политическия терен дава реален избор на българските граждани да изберат в каква България искат да живеят", допълни той.

По думите му кой път ще поеме страната, зависи изцяло от българските граждани. Той обяви, че има няколко въпроса пред Радев. "Дали той иска силна България в силна Европа или иска България по Орбанов модел, която да играе ролята на Троянски кон в ЕС", запита Василев.

"Радев каза, че е за 100% машинно гласуване, по време на кабинета "Денков", когато машинното гласуване бе саботирано, той не позволи да бъде сменен шефът на ДАНС, защо", запита Василев.

Той попита още как трябва да изглежда системата на здравеопазването, образованието, ще се присъедини ли съм позицията да се запази текущата данъчната система.

"Всички български граждани вече имат ясна алтернатива, извинения да не се гласува - няма. Този вот наистина ще бъде съдбовен за България", каза още Василев.