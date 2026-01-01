Опит за ограничаване на основни граждански и политически права виждат от „Алианс за права и свободи“ (АПС) в предложението за лимитиране на броя на избирателните секции в държави извън Европейския съюз. Според партията мярката е дискриминационна, противоречи на Конституцията и цели ограничаване на свободния вот на българските граждани зад граница.

От „Алианс за права и свободи“ (АПС) остро разкритикуваха предложението за ограничаване на гласуването в държави извън Европейския съюз до максимум 20 избирателни секции. В позиция, разпространена до медиите, от партията определят мярката като грубо нарушение на конституционните принципи и форма на дискриминация спрямо българските граждани, които живеят и работят извън ЕС.

Според АПС предложението, внесено от ПП „Възраждане“ и подкрепено в Правната комисия от представители на ГЕРБ, БСП и ИТН, подкопава равнопоставеността на гражданите и логиката на демократичния изборен процес. От партията изразяват недоумение, че формации, чието управление е довело до масови протести и политическа нестабилност, застават зад ограничаване на избирателни права.

„Това е пренебрежение към свободния вот на значителна част от демократичното гражданско общество, което днес живее и работи извън пределите на България – във Великобритания, САЩ, Канада, Турция, Швейцария, държави от Азия и Австралия“, посочват от АПС.

Партията подчертава, че българите зад граница имат реален принос към страната – чрез плащане на данъци и осигуровки, финансови преводи към своите семейства, подкрепа за икономиката, образованието и социалната система, както и чрез съхраняването на българската културна и национална идентичност.

От АПС са категорични, че ограничаването на броя на избирателните секции в държави извън ЕС няма да подобри честността на изборите, а единствено ще намали избирателната активност и ще създаде неравнопоставеност между гражданите. Според тях подобни промени обслужват теснопартийни и националистически цели и задълбочават международната изолация на България.

„Правото на глас не зависи от географията, а от гражданството. Отговорността и приносът на българските граждани не свършват на границата на държавата, нито на външната граница на Европейския съюз“, заявяват от партията.

В заключение АПС призовава народните представители в 51-вото Народно събрание да отхвърлят всякакви опити за ограничаване на избирателните права на българите в чужбина, да гарантират равнопоставен достъп до гласуване и да прекратят практиката изборните правила да се променят под натиска на политическа конюнктура.

„Свободният вот е основата на демокрацията. Който го ограничава, подкопава самата държава“, се казва още в позицията.